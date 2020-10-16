Скольких казахстанцев и за что приговорили к пожизненному заключению в 2020-м

За первые девять месяцев 2020 года 12 казахстанцев осуждены за убийство людей. Некоторые из них приговорены к пожизненному лишению свободы. Таковы официальные данные Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По данным ведомства, из всех осужденных четыре человека получили пожизненное. Однако никто из 12 человек не приговорен к высшей мере наказания — смертной казни.
Отметим, что это только приговоры судов первой инстанции. Так как осужденные или потерпевшие имеют право обжаловать приговор, данная статистика в будущем может измениться.
Между тем в прошлом году также никто из осужденных не был приговорен к смертной казни. Однако три человека в 2019-м получили пожизненное лишение свободы. Один из них признан виновным в убийстве, двое других — в насильственных действиях сексуального характера.
А в 2018 году пожизненный срок получили шесть человек: пятеро — за убийство, а один — за изнасилование.
В Уголовном кодексе Казахстана существует как минимум 22 вида преступлений, за которые можно пожизненно лишить свободы или приговорить к смертной казни. Этот список выглядит следующим образом:
Убийство (часть 2 статьи 99);
Изнасилование (часть 4 статьи 120);
Насильственные действия сексуального характера (часть 4 статьи 121);
Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны (часть 2 статьи 160);
Применение запрещенных средств и методов ведения войны (часть 2 статьи 163);
Нарушение законов и обычаев войны (часть 2 статьи 164);
Геноцид (статья 168);
Наемничество (часть 4 статьи 170);
Государственная измена (части 2 и 3 статьи 175);
Посягательство на жизнь Первого Президента Казахстана — Елбасы (статья 177);
Посягательство на жизнь Президента Казахстана (статья 178);
Диверсия (статья 184);
Акт терроризма (часть 4 статьи 255);
Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено (часть 4 статьи 286);
Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов (часть 4 статьи 297);
Хищение либо вымогательство наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов (часть 4 статьи 298);
Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (часть 4 статьи 299);
Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (статья 408);
Неповиновение или иное неисполнение приказа (часть 5 статьи 437);
Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению служебных обязанностей (часть 4 статьи 438);
Насильственные действия в отношении начальника (часть 4 статьи 439);
Дезертирство (часть 4 статьи 442).
По данным МВД, на содержание одного осужденного в день уходит 3063 тенге. В год эта сумма составляет 1,1 миллиона тенге.
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