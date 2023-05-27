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Скольких пропавших детей ищут в Казахстане

Фото из открытых источников

В пресс-службе МВД рассказали о количестве ежегодно пропадающих в Казахстане детей и их поиске, передает Tengrinews.kz.

В ответ на запрос редакции к Международному дню пропавших детей в МВД сообщили, что за 2022 год на телефон «102» поступило 3795 обращений о пропаже несовершеннолетних детей, из них найдено «по горячим следам» – 3789. По тем, кого не успели найти так быстро, заводятся разыскные дела, и проводится их дальнейший розыск.

За четыре месяца этого года на «102» поступило 1267 обращений, из них установлено местонахождение в течение суток – 1263. Все найденные дети живы, за исключением одной — пропавшая девочка по неосторожности упала в водный канал и утонула в Туркестанской области.

«Согласно данным полицейских, чаще пропадают дети из неблагополучных семей. Основными причинами их уходов из семей являются ссоры с родителями и родственниками, нежелание проживать с ними, в том числе из-за систематического употребления спиртных напитков, постоянных скандалов и возникающих обид несовершеннолетних. У некоторых несовершеннолетних нет желания учится и они хотят получить свободу действий от родителей и жить самостоятельно. Бывают случаи, когда после лишения родительских прав дети сбегают из приютов для несовершеннолетних, которые затем объявляются в розыск как без вести пропавшие. Также бывает, что дети длительное время задерживаются в игровых клубах либо, избегая наказаний со стороны родителей, сбегают из дома, школ и объявляются в розыск», — сообщили в МВД.

В сельской местности дети могут потеряться, заблудиться или, к сожалению, может случиться несчастный случай.

Согласно сведениям статистических данных Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, за прошлый год и четыре месяца этого года разыскивалось 83 несовершеннолетних без вести пропавших, совместно с волонтерами найдено – 79, установление местонахождения остальных без вести пропавших, то есть четырех еще не найденных детей, продолжается.

«В основном все пропавшие из неблагополучных семей, ранее неоднократно уходили, занимались бродяжничеством, не желают жить с родными, хотят самостоятельности», — добавили правоохранители.

В МВД рассказали, как именно проводят поиск пропавших детей. По заявлениям сотрудники принимают неотложные меры. Такие дела стоят на особом контроле органов внутренних дел.

При их поиске создаются разыскные группы, также привлекаются к поиску военнослужащие Национальной гвардии, кинологи со служебными собаками, волонтерские организации. Совместно с ними проводятся проческа местности, обследование возможных мест нахождения или укрытия детей: стройки, заброшенные здания, дачные массивы, в сельской местности делянки, идет рассылка фотоизображений пропавших в социальных сетях, ориентировка личного состава региона и прилегающих территорий.

При поиске помогают камеры наблюдения, опрашиваются возможные свидетели: водители, таксисты, продавцы магазинов, работники гостиниц и хостелов. Кроме того, полицией проводится мониторинг социальных сетей, так как пропавшие часто используют подложные ники для общения в мессенджерах. Опрашиваются одноклассники, одногруппники, знакомые, соседи и, конечно, родственники. Просматриваются сотовые телефоны, чтобы проверить возможность переписки с пропавшими.

На постоянной основе совместно с волонтерами отрабатываются крупные ТРЦ.

Родителям полицейские советуют проявлять искренний интерес к предпочтениям ребенка, тесно с ним контактировать, вместе преодолевать их жизненные трудности, знать лично друзей ребенка, стать близким другом. «Дети должны вам доверять. Только так они смогут делиться своими проблемами», — отметили в МВД.

Особенно важно контролировать своих, особенно малолетних, детей. Бесконтрольность со стороны взрослых может привести к плачевным случаям. Многие родители зачастую не знают, чем занимается их ребенок, и то, где он находится.

За четыре месяца этого года на «102» поступило 1267 обращений, из них установлено местонахождение в течение суток – 1263. Все найденные дети живы, за исключением одной — пропавшая девочка по неосторожности упала в водный канал и утонула в Туркестанской области.

«Согласно данным полицейских, чаще пропадают дети из неблагополучных семей. Основными причинами их уходов из семей являются ссоры с родителями и родственниками, нежелание проживать с ними, в том числе из-за систематического употребления спиртных напитков, постоянных скандалов и возникающих обид несовершеннолетних. У некоторых несовершеннолетних нет желания учится и они хотят получить свободу действий от родителей и жить самостоятельно. Бывают случаи, когда после лишения родительских прав дети сбегают из приютов для несовершеннолетних, которые затем объявляются в розыск как без вести пропавшие. Также бывает, что дети длительное время задерживаются в игровых клубах либо, избегая наказаний со стороны родителей, сбегают из дома, школ и объявляются в розыск», — сообщили в МВД.

В сельской местности дети могут потеряться, заблудиться или, к сожалению, может случиться несчастный случай.

Согласно сведениям статистических данных Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, за прошлый год и четыре месяца этого года разыскивалось 83 несовершеннолетних без вести пропавших, совместно с волонтерами найдено – 79, установление местонахождения остальных без вести пропавших, то есть четырех еще не найденных детей, продолжается.

«В основном все пропавшие из неблагополучных семей, ранее неоднократно уходили, занимались бродяжничеством, не желают жить с родными, хотят самостоятельности», — добавили правоохранители.

В МВД рассказали, как именно проводят поиск пропавших детей. По заявлениям сотрудники принимают неотложные меры. Такие дела стоят на особом контроле органов внутренних дел.

При их поиске создаются разыскные группы, также привлекаются к поиску военнослужащие Национальной гвардии, кинологи со служебными собаками, волонтерские организации. Совместно с ними проводятся проческа местности, обследование возможных мест нахождения или укрытия детей: стройки, заброшенные здания, дачные массивы, в сельской местности делянки, идет рассылка фотоизображений пропавших в социальных сетях, ориентировка личного состава региона и прилегающих территорий.

При поиске помогают камеры наблюдения, опрашиваются возможные свидетели: водители, таксисты, продавцы магазинов, работники гостиниц и хостелов. Кроме того, полицией проводится мониторинг социальных сетей, так как пропавшие часто используют подложные ники для общения в мессенджерах. Опрашиваются одноклассники, одногруппники, знакомые, соседи и, конечно, родственники. Просматриваются сотовые телефоны, чтобы проверить возможность переписки с пропавшими.

На постоянной основе совместно с волонтерами отрабатываются крупные ТРЦ.

Родителям полицейские советуют проявлять искренний интерес к предпочтениям ребенка, тесно с ним контактировать, вместе преодолевать их жизненные трудности, знать лично друзей ребенка, стать близким другом. «Дети должны вам доверять. Только так они смогут делиться своими проблемами», — отметили в МВД.

Особенно важно контролировать своих, особенно малолетних, детей. Бесконтрольность со стороны взрослых может привести к плачевным случаям. Многие родители зачастую не знают, чем занимается их ребенок, и то, где он находится.

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