Сколько автомобилей с перебитыми VIN-кодами задержали пограничники КНБ

Задержанный транспорт передают в органы полиции.

С начала 2022 года в пунктах пропуска Пограничная служба КНБ выявила 27 транспортных средств с измененными идентификационными номерами, сообщает пресс-служба КНБ РК.

В 2021 году пограничники установили 217 автомобилей с аналогичными нарушениями, передает informburo.kz

Задержанный транспорт передают в органы полиции по компетенции.

«Во избежание правонарушений при пересечении границы гражданам необходимо быть более бдительными, приобретая автомашины за пределами Республики Казахстан», – напоминают в погранслужбе.

Vehicle identification number (VIN) – уникальный код транспортного средства, состоящий из 17 знаков. В коде представлены сведения о производителе и характеристиках транспортного средства, а также о годе выпуска. Строение кода основано на стандартах ISO 3779-1983 и ISO 3780. Идентификационные номера наносятся на неразъёмных частях кузова или шасси и на особо изготовленных номерных табличках.

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