Сколько автомобилей с перебитыми VIN-кодами задержали пограничники КНБ

Фото КНБ РК
Задержанный транспорт передают в органы полиции.
С начала 2022 года в пунктах пропуска Пограничная служба КНБ выявила 27 транспортных средств с измененными идентификационными номерами, сообщает пресс-служба КНБ РК.
В 2021 году пограничники установили 217 автомобилей с аналогичными нарушениями, передает informburo.kz
Задержанный транспорт передают в органы полиции по компетенции.
«Во избежание правонарушений при пересечении границы гражданам необходимо быть более бдительными, приобретая автомашины за пределами Республики Казахстан», – напоминают в погранслужбе.
Vehicle identification number (VIN) – уникальный код транспортного средства, состоящий из 17 знаков. В коде представлены сведения о производителе и характеристиках транспортного средства, а также о годе выпуска. Строение кода основано на стандартах ISO 3779-1983 и ISO 3780. Идентификационные номера наносятся на неразъёмных частях кузова или шасси и на особо изготовленных номерных табличках.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: