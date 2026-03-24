Сколько будем платить за свет: обсуждение в Костанае уже назначено

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области сообщает о проведении публичного слушания по обсуждению проекта тарифа и тарифной сметы ТОО «ЭПК Форфайт» на услуги по передаче электрической энергии.

Публичные слушания являются обязательной процедурой, предусмотренной законодательством Республики Казахстан при рассмотрении заявок на утверждение или изменение тарифов. Их проведение направлено на обеспечение прозрачности, учет мнений потребителей и соблюдение принципов справедливости при формировании тарифов.

Слушание состоится 1 апреля 2026 года в 15:00 по адресу: Костанайская область, город Костанай, улица Киевская, 28.

Принять участие приглашаются все желающие, включая потребителей услуг, заинтересованные стороны, депутатов маслихатов, представителей органов местного самоуправления и государственных органов, общественных объединений, независимых экспертов, а также средства массовой информации.

Также будет организована прямая трансляция на официальной странице Департамента в социальной сети Facebook.

