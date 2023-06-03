Сколько будет длиться следующий учебный год, эксперты решат в течение месяца

Решение о продолжительности следующего учебного года примут в течение месяца, сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев.

По его словам, решение примет экспертное сообщество, передает informburo.kz

«Мы должны принимать решение и уважать мнение экспертов, потому что экспертам всё-таки виднее. Это мировая практика. Конечно, выражать своё мнение имеет право каждый, но когда стоит вопрос о качестве образования, знаниях наших учащихся, я считаю, нужно прислушиваться к мнению (экспертов. – Авт.), каким бы оно не было, понравится оно или нет, но, в первую очередь, это должно быть полезно и эффективно для наших детей. Дождёмся ответа и утвердим то, что примет экспертное сообщество», – сказал министр.

Он добавил, что после с решением нужно ознакомить общество, чтобы убедить в его правильности всех остальных.

«Может быть, общество придёт к одному мнению. Нельзя игнорировать мнение всего общества, но мы должны прийти к консенсусу. Сказать, что все родители против, – наверное, это неправда. Мы должны посмотреть, кто, сколько, и прислушаться к мнению большинства. Я ожидаю, что в течение двух недель, в крайнем случае – в течение месяца решение должно быть принято», – сказал Гани Бейсембаев.

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