Сколько будет стоить доллар в 2022 году — прогноз

Центр исследований прикладной экономики (AERC) представил ежеквартальный макроэкономический обзор Казахстана, в котором дал прогноз инфляции и курса доллара на 2022 год, передает informburo.kz

Прогноз инфляции. Согласно оценке AERC, среднегодовая потребительская инфляция за 2021 году в Казахстане сложится на уровне 7,8%. Прогноз на текущий год был пересмотрен в сторону увеличения на фоне складывающейся динамики инфляции в стране за первое полугодие и усиления воздействия внешних проинфляционных факторов: роста цен на сырьё и минеральные ресурсы, роста цен в странах-торговых партнёрах Казахстана (Россия, Китай, ЕС).

«В 2022 году AERC прогнозирует снижение среднегодовой потребительской инфляции в стране до 6,5% за счёт лагированного воздействия принимаемых сейчас мер по ее обузданию. Тем не менее, даже в 2022 году инфляция прогнозируется всё ещё чуть выше верхнего предела таргетного коридора Нацбанка РК», – говорится в обзоре.

Принимая во внимание удорожание первичного сырья на мировых рынках, AERC ожидает высокой промышленной инфляции в Казахстане в 2021 году: индекс цен производителей промышленной продукции оценивается на уровне 136,5%. Прогноз промышленной инфляции также был пересмотрен в сторону увеличения.

«Уже в 2022 году AERC ожидает снижения темпов прироста промышленной инфляции: индекс цен производителей промышленной продукции вырастет на 27,2% в 2022 году по сравнению с 2021-м. С учётом оценки потребительской и промышленной инфляции в Казахстане, дефлятор ВВП в 2021 году сложится на уровне 17,8% к 2020 году, а в 2022 году – на уровне 14,3% к 2021 году», – отмечают аналитики.

Прогноз курса доллара. Согласно прогнозу AERC, при цене на нефть Brent в 68,6 доллара за баррель в среднем за 2021 год курс доллара сложится на уровне 426,3 тенге. Тем не менее, по сравнению с июльским прогнозом в текущем обзоре прогноз курса доллара был улучшен (ранее – 429,2 тенге) с учётом высоких цен на нефть. При этом AERC прогнозирует, что в 2022 году курс доллара в Казахстане сложится на уровне 430,4 тенге при цене на нефть марки Brent в 66 доллара за баррель.

Прогноз по доходам граждан. По оценке AERC, номинальные денежные доходы в Казахстане в 2021 году вырастут на 12,2% по сравнению с 2020 годом. В июле прогноз темпов прироста номинальных денежных доходов населения был ниже – на уровне 10,5%.

За первое полугодие 2021 года номинальные среднедушевые заработные платы в Казахстане уже выросли на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом, а номинальные денежные доходы – на 12,4%.

«Оценка темпов прироста номинальных денежных доходов AERC на 2021 год, таким образом, соответствует текущей динамике номинальных заработных плат и денежных доходов населения. В 2022 году AERC ожидает увеличения номинальных денежных доходов населения на 12% по сравнению с 2021 годом – то есть почти на том же уровне», – считают эксперты.

В обзоре отмечается, что такой прогноз темпов прироста денежных доходов населения на 2022 год согласовывается с последним решением Касым-Жомарта Токаева по увеличению минимальной заработной платы со следующего года.

Прогноз ВВП. По мнению AERC, темп прироста реального ВВП Казахстана сложится в 2021 году на уровне 3,7%, что немного ниже оценки, данной AERC в рамках модели спроса в июле (ранее – 3,8%). Это связано с более сдержанной оценкой роста валового накопления основного капитала.

В 2022 году AERC ожидает темпов прироста реального ВВП Казахстана на уровне 4%.

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