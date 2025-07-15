В какую стоимость обойдётся мясо сайгаков казахстанцам, сообщили Informburo.kz в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.
8 июля в кулуарах правительства глава ведомства Айдарбек Сапаров заявил, что министерство готовит окончательную сумму.
«На сегодня зарегистрировано 18 мясокомбинатов. Посчитаем, по какой цене и как будут продавать, от логистики и всего зависит», – сказал тогда Сапаров.
В пресс-службе уточнили, что Минсельхоз рекомендует цену в 1600 тенге за килограмм мяса. По данным некоторых СМИ, во время отстрела сайгаков в 2023 году мясо тушами продавалось из расчёта 1600 тенге за килограмм.
По данным правительства, в стране наблюдаются следующие цены на мясо:
- говядина – 3095 тенге за килограмм;
- птица – 1496 тенге за килограмм.
В Астане оптовая цена за килограмм конины составляет 2500-2700, а баранина обходится в 3000-3100 тенге.
В конце июня стало известно, что в Казахстане решили регулировать популяцию сайгаков. Их численность достигла 3,9 млн особей. Решение об отстреле приняли, «основываясь на научных выводах, предложениях фермеров и применяемой в мире практике».
Позже в Минсельхозе заявили, что на прилавках страны может появиться новый вид дешёвого и диетического мяса. Переработкой мяса сайгаков будут заниматься комбинаты, расположенные в регионах, где распространены эти животные: Западно-Казахстанская, Атырауская, Актюбинская, Костанайская, Акмолинская, Карагандинская и Павлодарская области. Всего в ареале обитания сайгаков работает 25 мясокомбинатов.
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