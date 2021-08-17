Сколько будет стоить проезд по новым платным дорогам в Казахстане

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Впервые платные дороги были внедрены в Казахстане в 2013 году. Подобная практика широко распространена во всем мире и позволяет обеспечить улучшение условий содержания и эксплуатации дорожных участков.
Оплата производится наличными или безналичным расчетом на терминалах или онлайн. Терминалы расположены на въездах и выездах на платный участок. Согласно данным, указанным в проектах нормативно-правовых актов, опубликованных на сайте Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, в 2021 году планируется ввести еще 5,5 тыс. километров таких дорог.
Соответствующие приказы были опубликованы 11 августа, однако точная дата введения сбора денег не указана. Цены на новые платные дороги Всего во второй половине текущего года планируется ввести 7 новых участков платных дорог.
1. Дорога Шымкент — Кызылорда
Это самая длинная платная дорога из тех, что будут введены в текущем году — 441,7 километра. Срок ее использования — 20 лет, как и в других вводимых участках. Как указано в приложении к приказу о внедрении платной дороги, стоимость проезда за весь участок составит: для легковых авто — 420 тенге, автобусы и грузовые — от 2 170 до 10 930 тенге в зависимости от количества пассажиров и грузоподъемности.
2. Дорога Нур-Султан — Павлодар
Это второй по протяженности новый платный участок дороги — 375 километров. За всю дорогу водителям придется заплатить 380 тенге на легковом и от 1 870 до 9 380 тенге на грузовом транспорте, включая автобусы.
3. Дорога Тараз — Кайнар
Дорога протяженностью 237,5 километра будет стоить 230 тенге для легкового транспорта и от 1 190 до 5 990 тенге для грузового, включая автобусы.
4. Дорога Капшагай — Талдыкорган
Данный вводимый участок имеет протяженность в 186 километров. Стоимость проезда по всей дороге: легковые — 190 тенге, автобусы и грузовые — от 930 до 4 660 тенге.
5. Дорога Шымкент — Тараз
За весь платный участок дороги, протяженностью 100,3 километра владельцы легковых авто заплатят 70 тенге. Грузовые и автобусы — от 350 до 1 750 тенге.
6. Дорога Шымкент — граница с Узбекистаном
Всего платная дорога протяженностью 84 километра обойдется казахстанцам на легковых авто в 90 тенге в одну сторону. Грузовые машины и автобусы будут платить от 400 до 2 100 тенге за весь участок, в зависимости от класса машины.
7. Дорога Щучинск — Кокшетау
Протяженность наименьшей вводимой платной дороги составит 60,7 километра. Стоимость проезда для легковых авто будет составлять 50 тенге при проезде через весь участок. Автобусы и грузовые авто будут платить от 330 до 1 600 тенге за всю дорогу, в зависимости от количества пассажирских мест и грузоподъемности транспорта.
Напомним, что оплата за проезд по платным дорогам в Казахстане может приниматься на пропускных терминалах или в режиме онлайн. При этом онлайн-оплата окажется выгоднее для автолюбителей. В то же время казахстанцы, проживающие в населенных пунктах вдоль платных дорог, смогут приобрести абонемент на годовой проезд в размере 1 000 тенге. Ранее мы сообщали о том, кто может не платить за платные дороги в Казахстане.
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