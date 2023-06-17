Сколько будет стоить регистрация актов гражданского состояния с 1 июля 2023 года

Министерство цифрового развития приказом от 9 июня 2023 года определило размер оплаты услуг государственной регистрации актов гражданского состояния, сообщает Zakon.kz.

Государственная регистрация рождения ребенка, изменение сведений в связи с установлением отцовства (материнства), усыновлением ребенка, переменой ФИО

Бесплатными будут услуги:

Государственная регистрация рождения ребенка;

Государственная регистрация ребенка, родившегося мертвым, и ребенка, умершего на первой неделе жизни;

Государственная регистрации рождения ребенка, достигшего одного года и более (с пропуском срока);

Государственная регистрация рождения несовершеннолетнего ребенка, родившегося за пределами РК;

Внесение изменений, дополнений в запись акта о государственной регистрации рождения в связи с установлением отцовства (материнства) на основании совместного заявления родителей;

Внесение изменений, дополнений в запись акта о государственной регистрации рождения в связи с установлением отцовства (материнства) лица, признающего себя отцом ребенка в случаях смерти матери, объявления матери умершей, признания матери безвестно отсутствующей, признания матери недееспособной, лишения либо ограничения матери в родительских правах, невозможности установления места жительства матери;

Внесение изменений, дополнений в запись акта о государственной регистрации рождения в связи с установлением отцовства (материнства) лица по решению суда об установлении отцовства, а также установлении факта признания отцовства и факта отцовства;

Внесение изменений, дополнений в запись акта о государственной регистрации рождения при получении определения (постановления) суда об отмене ранее вынесенного решения суда об установлении отцовства, а также вступившего в законную силу решения суда об аннулировании записи акта об установлении отцовства, о признании записи недействительной;

Внесение изменений, дополнений в запись акта о государственной регистрации рождения в связи с усыновлением (удочерением) ребенка;

Внесение изменений, дополнений в запись акта о государственной регистрации рождения в связи с усыновлением (удочерением) ребенка в случае вынесения судом в дополнение к ранее вынесенному решению об усыновлении (удочерении) нового дополнительного решения.

Платные услуги:

Внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния о государственной регистрации рождения, в том числе в связи с переменой имени, отчества, фамилии, обойдется в 1725 тенге без НДС и 1932 тенге – с НДС.

Внесение изменений, дополнений в запись акта о государственной регистрации рождения или за государственную регистрацию рождения в связи с изменением персональных данных при усыновлении (удочерении) иностранными гражданами – 6900 тенге без НДС, 7728 тенге – с НДС.

Государственная регистрация заключения брака, изменение сведений о государственной регистрации заключения брака, в том числе в связи с переменой ФИО

Государственная регистрация заключения брака, в том числе при снижении брачного возраста, – 3450 тенге без НДС и 3864 тенге – с НДС.

Внесение изменений, дополнений и исправлений в запись акта о государственной регистрации заключения брака (супружества), в том числе в связи с переменой имени, фамилии, отчества – 1725 тенге без НДС и 1932 тенге – с НДС.

Государственная регистрация расторжения брака, внесение изменений, дополнений в актовую запись о государственной регистрации заключения брака, в том числе в связи с переменой ФИО

Государственная регистрация расторжения брака по взаимному согласию – 6900 тенге без НДС, 7728 тенге – с НДС.

Государственная регистрация расторжения брака на основании решения суда о признании супруга безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченно дееспособным, а также приговора суда об осуждении супруга за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет – 345 тенге без НДС и 386,4 тенге – с НДС.

Государственная регистрация расторжения брака по решению суда, вынесенному до 10 декабря 2019 года, а также в случае дополнения существующей актовой записи о расторжении брака – согласно решению суда.

Внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния о государственной регистрации расторжения брака, в т.ч. в связи с переменой имени, фамилии, отчества – 1725 тенге без НДС и 1932 тенге – с НДС.

Аннулирование и восстановление записей актов гражданского состояния

Аннулировать записи актов гражданского состояния как на основании заявления заинтересованных лиц, так и по решению суда можно бесплатно.

Восстановление записей актов гражданского состояния как на основании заявления заинтересованных лиц, так и по решению суда будет стоить 1725 тенге без НДС и 1932 тенге – с НДС.

Выдача дубликатов документов

Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, за исключением выдачи повторных свидетельств о смерти, а также истребование свидетельств о регистрации актов гражданского состояния из иностранных государств, за исключением стран СНГ – 3450 тенге без НДС и 3864 тенге – с НДС.

Выдача справок о государственной регистрации актов гражданского состояния на бумажном носителе, за исключением выдачи справок о смерти – 1035 тенге без НДС и 1159,2 тенге – с НДС.

Справку о государственной регистрации актов гражданского состояния в электронной форме через веб-портал «электронного правительства», в том числе уведомление о смерти, можно получить бесплатно

Истребование свидетельств о регистрации актов гражданского состояния из стран СНГ – 1725 тенге без НДС и 1 932 тенге – с НДС.

Государственная регистрация смерти и корректировка сведений о смерти

Государственная регистрация смерти осуществляется бесплатно.

Внесение изменений, дополнений и исправлений в записи акта о государственной регистрации смерти – 1725 тенге без НДС и 1932 тенге – с НДС.

Корректировка сведений о регистрации акта гражданского состояния

Актуализация (корректировка) сведений о регистрации акта гражданского состояния через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» или веб-портал «электронного правительства» производится бесплатно.

Приказ вводится в действие 1 июля 2023 года.

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