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Сколько будет стоить сахар сообщил министр торговли РК

Министр торговли рассказал, что по итогам встречи с производителями сахара Минторговли решило выделить им средства на закупку трёхмесячного объёма бразильского сахарного тростника.

Таким образом заводы обеспечат сырьём.

Министр торговли Серик Жумангарин сообщил в кулуарах правительства, что цены на сахар расти не будут.

«У нас четыре завода, которые могут производить 700 тысяч тонн сахара, причём не из свеклы, а из сахарного тростника. Казахстану нужно 530 тонн сахара. То есть его можно экспортировать, но это достаточно проблемный вопрос: вокруг нас все производят сахар. У нас хватает сейчас мощностей, чтобы обеспечить себя сахаром. Причём население потребляет 200 тысяч тонн, 230 тысяч тонн производят производители соков, 80 тысяч тонн – производители кондитерских изделий», – сказал глава министерства.

«Производители говорят: «Если вы так сделаете, мы гарантируем вам, что в год цена на сахар на заводе не будет расти: она составит 460 тенге максимум». То есть с завода сахар больше чем 460 тенге не будет выходить», – заключил Серик Жумангарин.

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