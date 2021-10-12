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Сколько будут доплачивать медикам за вредность вместо ковидных надбавок, рассказали в Минздраве

ria.ru

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Минздрав в конце сентября внёс в Минфин новый вариант поддержки врачей и среднего медперсонала в виде доплат за участие в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с Covid-19, сообщила вице-министр здравоохранения Асем Нусипова, сообщает informburo.kz

Доплаты будут установлены по профессиональным группам риска:

  • высокий риск – в семикратном размере базового должностного оклада или 123 879 тенге;
  • средний риск – в пятикратном размере БДО или 88 485 тенге;
  • низкий риск – в трёхкратном размере БДО или 53 091 тенге.
    «В результате отмены надбавок и установления новой доплаты за профессиональные риски заработная плата, к примеру, врача-инфекциониста (в инфекционном стационаре, со стажем 13-16 лет, с I категорией) составит 335,4 тысячи тенге», – отметила вице-министр.

Она подчеркнула, что действовавшие надбавки за КВИ были единовременными выплатами, тогда как новые доплаты внесут в основную часть заработной платы работника, они будут постоянными.

В июле сообщалось, что надбавки и доплаты за работу в особых психоэмоциональных и вредных условиях труда с 1 октября введут для следующих категорий медработников:

  • врачи реаниматологи-анестезиологи;
  • инфекционисты;
  • анестезисты отделений реаниматологии и анестезиологии;
  • эпидемиологи;
  • психологи и социальные работники ПМСП;
  • работники Центра ядерной медицины;
  • врачи-паталогоанатомы.
    ​Дополнительная потребность на три месяца текущего года на установление доплат к заработной плате медицинским работникам всех сфер деятельности составит 15,5 млрд тенге, на 2022 год – 62 млрд тенге.

Среднемесячная заработная плата врача за второй квартал 2021 года составила 385 762 тенге.

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