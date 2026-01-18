Сколько в 2026 году придётся платить казахстанцам за услуги КСК и ОСИ, за что именно взимаются взносы и как жильцы могут контролировать расходы.

За что платят жильцы

Ежемесячно в квитанциях за коммунальные услуги указываются несколько видов взносов. Часть из них обязательна, часть вводится по решению самих собственников, сообщает krisha.kz

Расходы на содержание жилья (РСЖ)

Это взносы на текущие и постоянные нужды дома. Они начисляются исходя из площади квартиры — за каждый квадратный метр.

Минимальный тариф ежегодно устанавливают маслихаты в каждом городе. Он привязан к МРП, который в 2026 году составляет 4325 тенге. Управляющие компании не имеют права самостоятельно повышать плату — увеличить тариф можно только решением общего собрания жильцов, если за это проголосуют не менее 51% собственников.

Средства РСЖ поступают на текущий счёт дома и расходуются на уборку подъездов и дворов, мелкий ремонт, обслуживание инженерных коммуникаций, зарплаты персонала и офисные расходы.

Пока минимальные тарифы на 2026 год официально не утверждены, однако власти ранее озвучивали, что рост составит в среднем 2–3 тенге за квадратный метр в год.

Например, в Алматы минимальный тариф может вырасти с 40 до примерно 43 тенге за кв. м. Для квартиры площадью 70 кв. м это около 3000 тенге в месяц.

Взнос на капитальный ремонт

Этот платёж является обязательным и закреплён в законе. Минимальный тариф составляет 0,005 МРП за 1 кв. м.

В 2026 году это 21,63 тенге за квадратный метр. Для квартиры площадью 70 кв. м ежемесячный взнос составит около 1514 тенге.

Деньги на капитальный ремонт аккумулируются на сберегательном счёте дома и могут быть использованы только на крупные работы — замену крыши, лифтов, инженерных сетей и другие серьёзные ремонты. Решение о расходовании средств принимается на общем собрании жильцов большинством голосов (51%).

По закону в каждом доме должны быть открыты два счёта — текущий и сберегательный. При их отсутствии управляющих ждут штрафы.

Целевые взносы

Целевые взносы не являются обязательными и вводятся по желанию жильцов. На собрании собственники определяют цель и сумму платежа, решение также принимается большинством в 51%.

Такие средства обычно собирают на дополнительные улучшения: установку шлагбаума, домофона, систем видеонаблюдения, благоустройство двора и другие проекты.

Как жильцы могут контролировать взносы

С сентября 2025 года контроль за средствами домов стал значительно жёстче. Хотя управляющие обязаны были отчитываться и ранее, теперь за нарушения предусмотрены реальные и ощутимые штрафы.

Штрафы по статье 320 КоАП

50 МРП (216,3 тыс. тенге) — если не открыты счета или не предоставляются финансовые отчёты;

100 МРП (432,5 тыс. тенге) — за повторное нарушение в течение года.

Важно, что такие штрафы нельзя оплачивать со счёта дома — их платит сам управляющий из личных средств.

Что обязаны делать управляющие

Управляющие организации обязаны:

открыть текущий и сберегательный счёт на каждый дом;

предоставлять финансовые отчёты жильцам:

— ежемесячный — до 20-го числа следующего месяца;

— годовой — до 1 апреля;

обеспечивать доступность отчётов — размещать их на досках объявлений, в домовых чатах или через специальные приложения.

Эксперты отмечают, что прозрачность финансов и активное участие жильцов в собраниях — ключевые условия, позволяющие контролировать расходы и не переплачивать за услуги управления домом.

