С 1 января 2026 года в Казахстане вырастет стоимость оформления ряда документов — из-за повышения месячного расчетного показателя (МРП), сообщает Zakon.kz.

Согласно закону от 8 декабря 2025 года «О республиканском бюджете на 2026–2028 годы», МРП установлен в размере 4 325 тенге (в 2025 году — 3 932 тенге). Вслед за этим увеличатся и государственные пошлины.

Сколько будут стоить документы в 2026 году

Паспорт на 36 страниц — 8 МРП : 34 600 тенге (в 2025 году — 31 456 тенге).

— : (в 2025 году — 31 456 тенге). Паспорт на 48 страниц — 12 МРП : 51 900 тенге (в 2025 году — 47 184 тенге).

— : (в 2025 году — 47 184 тенге). Детский паспорт — 4 МРП : 17 300 тенге (в 2025 году — 15 728 тенге).

— : (в 2025 году — 15 728 тенге). Удостоверение личности — 0,2 МРП : 865 тенге (в 2025 году — 786 тенге).

— : (в 2025 году — 786 тенге). Пошлина за утерю удостоверения (более двух раз за год) — 1 МРП: 4 325 тенге.

