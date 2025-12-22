USD 517.66 EUR 606.49 RUB 6.44

Сколько будут стоить документы с 1 января

— Сегодня, 11:03
Фото Н.Луговской/alau.kz

С 1 января 2026 года в Казахстане вырастет стоимость оформления ряда документов — из-за повышения месячного расчетного показателя (МРП), сообщает Zakon.kz.

Согласно закону от 8 декабря 2025 года «О республиканском бюджете на 2026–2028 годы», МРП установлен в размере 4 325 тенге (в 2025 году — 3 932 тенге). Вслед за этим увеличатся и государственные пошлины.

Сколько будут стоить документы в 2026 году

  • Паспорт на 36 страниц8 МРП: 34 600 тенге (в 2025 году — 31 456 тенге).
  • Паспорт на 48 страниц12 МРП: 51 900 тенге (в 2025 году — 47 184 тенге).
  • Детский паспорт4 МРП: 17 300 тенге (в 2025 году — 15 728 тенге).
  • Удостоверение личности0,2 МРП: 865 тенге (в 2025 году — 786 тенге).
  • Пошлина за утерю удостоверения (более двух раз за год)1 МРП: 4 325 тенге.


