«Барс» на паспорте и 8 млн услуг в год: миграционная служба подвела итоги 2025-го
Комитет миграционной службы МВД РК регулирует миграционные процессы, следит за соблюдением законодательства и оказывает государственные...
С 1 января 2026 года в Казахстане вырастет стоимость оформления ряда документов — из-за повышения месячного расчетного показателя (МРП), сообщает Zakon.kz.
Согласно закону от 8 декабря 2025 года «О республиканском бюджете на 2026–2028 годы», МРП установлен в размере 4 325 тенге (в 2025 году — 3 932 тенге). Вслед за этим увеличатся и государственные пошлины.
