В Казахстане проведут амнистию к 30-летию Конституции. Мажилис принял закон «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан», направленный на гуманизацию уголовной политики. Документ разработан депутатами Парламента во исполнение поручения Главы государства, данного на заседании Национального курултая. Об этом сообщает пресс-служба Мажилиса Парламента РК.

Законом предлагается освободить осуждённых за совершение преступлений, не несущих серьёзную угрозу безопасности граждан и государства. В их число входят лица, совершившие уголовные проступки и преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба, либо полностью его возместившие, а также социально уязвимые лица, совершившие преступления средней тяжести вне зависимости от наличия ущерба или гражданского иска. Согласно предварительным расчётам, под действие амнистии подпадут 6 тыс. осуждённых, содержащихся в местах лишения свободы, и 9 тыс. лиц, состоящих на учётах службы пробации.

Кроме того, будет сокращён неотбытый срок наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления. А для лиц, осуждённых за присвоения или растраты вверенного чужого имущества или мошенничество в особо крупном размере, будут сокращены сроки или размеры неотбытой или неисполненной части основного наказания на 1/5 часть при условии полного возмещения ущерба, причинённого уголовным правонарушением, и предъявленных к ним исковых требований.

Дифференцированное сокращение неотбытого срока наказания будет применено к 5,4 тыс. осуждённых, находящимся в местах лишения свободы, и к 5,5 тыс. лиц, состоящих на учёте службы пробации. Наряду с этим под действие амнистии подпадают 629 человек из категории социально уязвимых лиц, из которых 57 человек будут освобождены, ещё 572 лицам сократят сроки. Окончательное решение о применении амнистии будет приниматься судом индивидуально в отношении каждого осуждённого.

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