Сколько человек по Казахстану стоит в очереди на получение бесплатных 10 соток

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В Комитете по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Казахстана сообщили, сколько граждан стоит в очереди на получение бесплатных 10 соток, передает Tengrinews.kz.
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По данным МЦРИАП, сейчас в очереди на получение бесплатных земель под ИЖС стоят более двух миллионов казахстанцев (1 миллион 300 тысяч, по данным МИО до цифровизации, 1 миллион 300 тысяч — по порталу egov).
«При испрашивании земельных участков для индивидуального жилищного строительства заявления (ходатайства) граждан берутся на специальный учет и удовлетворяются по мере подготовки площадок для отвода либо при наличии свободных территорий, используемых для индивидуального жилищного строительства. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства допускается на площадках, обеспеченных сетями водо- и электроснабжения. В населенных пунктах, где отсутствует централизованное водоснабжение, предоставление таких земельных участков допускается только при наличии сетей электроснабжения», — говорится в ответе на запрос корреспондента.
По информации местных исполнительных органов, количество предоставленных земельных участков под ИЖС по состоянию на 1 января 2022 года составляет 18 625.
Причинами того, что заявления на получение земельных участков для ИЖС долгое время не удовлетворяются, являются недостаточность свободных территорий и финансирования работ по обеспечению площадок соответствующей инфраструктурой.
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