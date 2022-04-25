Сколько человек по Казахстану стоит в очереди на получение бесплатных 10 соток

В Комитете по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Казахстана сообщили, сколько граждан стоит в очереди на получение бесплатных 10 соток, передает Tengrinews.kz.

По данным МЦРИАП, сейчас в очереди на получение бесплатных земель под ИЖС стоят более двух миллионов казахстанцев (1 миллион 300 тысяч, по данным МИО до цифровизации, 1 миллион 300 тысяч — по порталу egov).

«При испрашивании земельных участков для индивидуального жилищного строительства заявления (ходатайства) граждан берутся на специальный учет и удовлетворяются по мере подготовки площадок для отвода либо при наличии свободных территорий, используемых для индивидуального жилищного строительства. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства допускается на площадках, обеспеченных сетями водо- и электроснабжения. В населенных пунктах, где отсутствует централизованное водоснабжение, предоставление таких земельных участков допускается только при наличии сетей электроснабжения», — говорится в ответе на запрос корреспондента.

По информации местных исполнительных органов, количество предоставленных земельных участков под ИЖС по состоянию на 1 января 2022 года составляет 18 625.

Причинами того, что заявления на получение земельных участков для ИЖС долгое время не удовлетворяются, являются недостаточность свободных территорий и финансирования работ по обеспечению площадок соответствующей инфраструктурой.