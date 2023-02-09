Сколько человек стоят в очереди на получение земельного участка в Костанайской области?

Капитальный ремонт требуется 46 процентам многоэтажек региона. Чтобы ситуацию улучшить, проведут инвентаризацию зданий для создания единого реестра с информацией об их состоянии.

Глава региона поручил так же привлечь инвестиции, для продолжения работы по приданию единого архитектурного облика многоквартирным домам в области.

«На 2023 год предусмотрены средства в размере 146,9 млн тенге на капитальный ремонт кровли в шести многоквартирных жилых домах в городе Житикаре. В 2023 году планируется выделение средств на сумму 100 миллионов тенге на ремонт кровли в 10 МЖД в городе Аркалык», — сообщил и.о. руководителя управления энергетики и ЖКХ Костанайской области Алмат Гапбасов.

Еще одним вопросом для обсуждения стало подведение инженерной инфраструктуры для индивидуального жилищного строительства. По существующим нормам, при выделении земли под частную застройку к участку должны быть проведены коммуникации. Однако, в 15 районах области отсутствуют такие проекты.

«Кроме акиматов городов Рудный, Аркалык, Житикара и Лисаковск данные направления не реализуются нигде. При очередности 55 тысяч человек. Всего лишь в четырёх регионах эту работу проводят», — сказал руководитель управления строительства Костанайской области Берик Танжариков.

При этом в очереди на получение участка в Костанае стоят 30 тысяч человек, в Костанайском районе более 17 тысяч, в Рудном более двух тысяч. Есть очередники и в районах. Активизировать работу по строительству коммуникаций акимы районов должны в ближайшее время. Так как на эти цели предусмотрели в этом году более десяти миллиардов тенге.

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