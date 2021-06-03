Сколько человек заболели коронавирусом в Костанайской области, сообщили в оперштабе

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

2 июня в Костанайской области зарегистрировано 39 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,24%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 18, г.Рудный — 7, г.Аркалык — 4, по 2 случая в Мендыкаринском, им.Майлина районах, по 1 случаю в г.Житикаре, Амангельдинском, Карабалыкском, Костанайском, Сарыкольском, Федоровском районах.

31 обследованы по самообращению, 6 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 35 с симптомами заболевания, 4 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 02 июня 2021г. зарегистрировано 15829 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 15000 человек.

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