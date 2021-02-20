Сколько человек заразились коронавирусом в Костанайской области, сообщили в оперштабе

19 февраля 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 68 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,6%.
Заболевшие: 40 жителей г. Костанай, по 5 случаев среди жителей г.Рудный, г.Лисаковск, Костанайского района, по 4 случая – Сарыкольского и Узункольского районов, 3 случая Федоровского района, 2 – Карасуского района.
47 обследованы по самообращению, 18 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, 1 с профилактической целью, при нахождении в ИВС.
Из числа инфицированных 58 с симптомами заболевания, 10 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 19 февраля 2021г зарегистрировано 11782 случая COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 10294.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области