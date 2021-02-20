Сколько человек заразились коронавирусом в Костанайской области, сообщили в оперштабе

19 февраля 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 68 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,6%.

Заболевшие: 40 жителей г. Костанай, по 5 случаев среди жителей г.Рудный, г.Лисаковск, Костанайского района, по 4 случая – Сарыкольского и Узункольского районов, 3 случая Федоровского района, 2 – Карасуского района.

47 обследованы по самообращению, 18 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, 1 с профилактической целью, при нахождении в ИВС.

Из числа инфицированных 58 с симптомами заболевания, 10 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 19 февраля 2021г зарегистрировано 11782 случая COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 10294.

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