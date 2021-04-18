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Сколько человек заразились коронавирусом в Костанайской области

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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

17 апреля в Костанайской области зарегистрировано 29 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,20%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 14, Рудный — 11, Мендыкаринский -2, Аулиекольский и Камыстинский районы по 1

25 обследованы по самообращению, 4 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 17 апреля 2021г зарегистрировано 14365 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 13390.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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