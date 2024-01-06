Сколько денег будут отдавать казахстанцы за ОСМС в 2024 году

Из зарплат казахстанцев в 2024 году за ОСМС также будет удерживаться 2%. До 17 тысяч тенге при этом вырастет максимальный размер взноса. Кто еще и сколько будет платить, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане действует система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). В рамках нее жители страны могут получить полный объем бесплатной медицинской помощи в поликлиниках, больницах, а также частных медицинских центрах, являющихся поставщиками Фонда социального медицинского страхования (ФСМС).

Чтобы быть застрахованными в системе ОСМС, разные категории граждан должны уплачивать взносы и отчисления. Кто-то это делает самостоятельно, за других платеж вносит работодатель, а за третьих — государство.

Сколько будут платить работники

В первую очередь статус «застрахован» в системе есть у наемных работников. С их зарплаты в обязательном порядке ежемесячно удерживаются и уплачиваются взносы в ФСМС.

Согласно закону «Об обязательном социальном медицинском страховании», их размер с 2021 года составляет 2% от объекта исчисления. Увеличивать его не планируют, поэтому в 2024 году ставка останется такой же.

Объектом исчисления при этом является оклад сотрудника, не превышающий 10 минимальных заработных заработных плат (МЗП). В связи с увеличением МЗП в 2024 году максимально облагаемый доход вырос до 850 000 тенге. Таким образом, самый большой взнос в этом году будет равен 17 000 тенге. Вырастут ли платежи работодателей Отчисления в ФМС за свой счет также должны уплачивать и работодатели. С 2022 года они равны 3% от зарплаты сотрудника. Эту ставку также не планируют повышать, поэтому она сохранится в этом размере. Максимальный объект исчисления также составляет 10 МЗП, поэтому самое большое отчисление работодателя в 2024 году будет равно 25 500 тенге. На сколько увеличатся взносы от государства При этом почти 12 миллионов казахстанцев входят в 15 льготных категорий, за которые взносы платит государство. Среди них: дети, пенсионеры, лица с инвалидностью, студенты, многодетные матери и так далее. Размер взноса от государства в 2024 году вырос с 1,8% до 1,9% от среднемесячной заработной платы, предшествующей двум годам текущего финансового года. Отметим, что средняя зарплата в Казахстане постоянно растет. Таким образом, увеличилась не только ставка, но и объект исчисления взносов государства на ОСМС. Согласно данным ФСМС, в 2024 году ежемесячный размер взноса за каждого льготника составит 5 852,63 тенге. Как вырастут платежи самостоятельных плательщиков Нигде не работающие и не входящие в число льготников самостоятельные плательщики для сохранения статуса в системе ОСМС должны ежемесячно вносить на счет фонда 5% от минимальной заработной платы. В 2024 году эта сумма составит 4 250 тенге. Напомним, чтобы самостоятельно застраховаться в системе ОСМС, казахстанцам нужно либо погасить все долги за прошедшие 12 месяцев, либо уплатить взносы на год вперед. Ранее самозанятые казахстанцы также могли получить статус «застрахован» за счет единого совокупного платежа (ЕСП). Но его отменили. Поэтому, чтобы оставаться застрахованными, таким гражданам нужно платить взносы в качестве самостоятельного плательщика или индивидуального предпринимателя (ИП). Сколько будут платить индивидуальные предприниматели Между тем взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой (частных нотариусов, адвокатов, профессиональных медиаторов) также зависят от минимальной зарплаты. В частности, они равны 5% от 1,4 МЗП, или 5 950 тенге в наступившем году. @Автор: Екатерина Сохарева

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