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Сколько денег казахстанцы держат за рубежом на депозитах

Фото из открытых источников

В Комитете государственных доходов предоставили данные о количестве денег, которые казахстанцы держат на депозитах в других странах, передает Tengrinews.kz.

По данным КГД, наибольшая сумма на банковских счетах казахстанцев в иностранных банках приходится на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Сингапур и Швейцарию.

«В декларациях о доходах и имуществе по состоянию на 31 декабря 2021 года 354 физических лица имеют банковские счета в иностранных банках, из них 138 физических лиц являются должностными лицами. Общая сумма денег составляет 529 132 842 427 тенге. Наибольшая сумма в иностранных банках приходится на ОАЭ — 308 миллиардов тенге, Сингапур — 158 миллиардов тенге и Швейцарию — 36 миллиардов тенге», — говорится в официальном ответе на запрос Tengrinews.kz.

Кроме того, в 2022 году, помимо государственных служащих, декларации о доходах и имуществе представили руководители национальных компаний и холдингов, банков, финансовых и страховых организаций, депутаты, акимы, а также кандидаты на госслужбу, в депутаты маслихатов, супруги перечисленных лиц. Они впервые представили декларации о доходах и имуществе.

«В соответствии с пунктом 2 статьи 634 Налогового кодекса декларация о доходах и имуществе предназначена для отражения физическими лицами информации о деньгах на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан, в сумме, в совокупности превышающей 1000-кратный размер МРП (3 450 000 тенге в 2023 году. — Прим.), установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря отчетного налогового периода», — сообщили в ведомстве.

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