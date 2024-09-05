Сколько денег отдадут богатые казахстанцы, если в стране введут прогрессивное налогообложение

В своем послании 2 сентября президент Касым-Жомарт Токаев предложил адаптировать налоговую политику к фискальным условиям и пересмотреть налоговые ставки. Как могут различаться ставки индивидуального подоходного налога в зависимости от дохода жителей РК, рассказывает Zakon.kz.

Отметим, что идея облагать богатых граждан более высокими налогами была обозначена главой государства еще в 2019 году. Тогда в своем Послании президент отметил, что несмотря на экономический рост в стране, имущественное расслоение населения усиливается, в связи с чем необходимо «модернизировать налоговую систему».

В 2022 году глава государства вновь вернулся к этой теме.

«Для развития цивилизованной торговли предстоит расширить применение розничного налога с адекватными ставками и простыми процедурами. В рамках налоговой реформы важно рассмотреть возможность введения так называемого налога на роскошь», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

И вот, похоже, наступило окончательное время для перехода с плоской шкалы налогообложения на прогрессивную.

Такая шкала не является чем-то новым – она существовала в Казахстане со времен СССР и действовала до 2007 года. Прогрессивную шкалу отменили, аргументируя такой шаг выведением денежных потоков из тени.

Сегодня же прогрессивная шкала может сыграть ту же роль – поскольку сейчас предпринимателям выгодней легализовать теневые доходы и работать вчистую, имея множество преференций, считает экономист Даурен Еркешбаев. Кроме этого, дифференцированное налогообложение во всех цивилизованных странах выполняет и социальную функцию, уменьшая налоговую нагрузку на бедные и средние слои населения.

«Введение прогрессивной шкалы идет в одном направлении с всеобщим декларированием. Эти меры, конечно, не гарантируют ликвидацию теневой экономики, но могут существенно ее ограничить», — отметил Даурен Еркешбаев.

Осенью 2023 года министр национальной экономики Алибек Куантыров уже вносил предложения по прогрессивной шкале.

«Мы разные варианты смотрим. Первый вариант – это на количество объектов недвижимости. То есть на превышение определенного количества. Если много объектов недвижимости у одного физлица, то можно будет дополнительный налог на недвижимость налагать. Либо еще от стоимости будет зависеть. Конечно, это коснется в основном состоятельных людей, которые имеют возможность платить данный налог. Соответственно, по ним это больно не ударит. Налог на роскошь может в принципе касаться дорогих автомобилей, других предметов роскоши, возможно, антиквариата, объектов недвижимости и другого», — отметил Алибек Куантыров

Звучали мысли и о том, чтобы в целом оставить плоскую шкалу в 10% и дополнительно ввести еще 15% для богатых людей. Предлагается и другая система. Для лиц с небольшими доходами ставка снижается до 7%. Для условного «среднего класса» ставка остается прежней – 10%. Ну и для граждан с высокими доходами ставка поднимается до 15%.

Одним словом, вариантов много, важно выбрать тот, который бы устроил все слои общества.

А как происходит налогообложение в других странах? Экономист Анель Давлетгалиева в своем телеграм-канале «Черный лебедь, рак и щука» привела любопытную статистику о ставках ИПН за границей.

«Важно знать, что во многих государствах люди вообще не платят индивидуальный подоходный налог до определенного предела», — сообщает Анель Давлетгалиева.

Для наглядности ежемесячный порог пересчитан в тенге по нынешнему курсу.

Великобритания – 608 тыс. тенге;

Франция – 415 тыс. тенге;

Германия – 390 тыс. тенге;

Китай – 257 тыс. тенге;

Канада – 216 тыс. тенге;

Австралия – 151 тыс. тенге.

Ставка в 10% (как сейчас у всех работающих казахстанцев вне зависимости от дохода) назначается в следующих диапазонах:

Китай – от 289 до 385 тыс. тенге;

США – от 410 тыс. тенге.

Ставка в 15% назначается в таких странах, как:

Китай – от 385 до 578 тыс. тенге;

Австралия – от 151 до 930 тыс. тенге;

Канада – от 433 до 1,5 млн тенге.

Кроме того, назначаются ставки:

11% во Франции – от 415 тыс. до 1,1 млн тенге;

12% в США – от 410 тыс. до 1,7 млн тенге;

14% в Германии – от 391 тыс. до 2,4 млн тенге.

Налогом в 20% облагаются граждане, получающие:

в Китае – от 578 тыс. тенге до 1,5 млн тенге;

в Великобритании – от 609 тыс. тенге до 2,4 млн тенге.

30% платят, зарабатывающие:

во Франции – от 1,1 млн до 3,1 млн тенге;

в Китае – от 2,8 млн до 4,1 млн тенге;

в Австралии – от 930 тыс. тенге до 2 млн тенге.

Ранее сообщалось, что президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил увеличить порог налоговой задолженности, при котором будут направляться извещения без применения принудительного взыскания. В случае превышения порога налоговой задолженности ограничения должны налагаться только в пределах задолженности, заявил президент.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.