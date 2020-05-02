Сколько денег потратили на дезинфекционные работы в Казахстане за месяц

Больше миллиарда бюджетных тенге потратили на дезинфекционные работы в Казахстане за месяц, не считая расходов в столице и Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Целевое использование этих средств контролируют и региональные офисы «Адалдык аланы». Кроме улиц, площадей и скверов, санитарную обработку проводят в подъездах жилых домов, на социальных объектах, автобусных остановках и детских площадках.

В Западно-Казахстанской области все заболевшие проходят лечение в инфекционной больнице Уральска. Здесь же, в основном, расположены провизорные и карантинные стационары. Из бюджета города на дезинфекцию было направлено 16 миллионов тенге. Мониторинговая группа «Адалдык аланы» проверила все заявления и жалобы от горожан по поводу санитарных работ.

«Прислали централизованно из Министерства здравоохранения 2037 килограммов твердого раствора и 37 литров жидкого, они распределяют по районам. Централизованно поступали не средства денежные, а именно дезрастворы. Они все были направлены, мы промониторили, использованы по целевому назначению. Эти 16 миллионов, они были использованы для проведения дезинфекции наших подъездов, домов, социальных объектов», — рассказала руководитель проектного офиса Aqjaiyq Adaldyq Alany Алия Салиева.

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