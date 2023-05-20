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Сколько денег потратили на новую карту Казахстана

Фото из открытых источников

На брифинге в СЦК председатель Комитета геодезии и картографии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Кажмухан Бекмукашев рассказал, сколько денег потратили на новую карту Казахстана, сообщает zakon.kz

По словам представителя Минцифровизации, на составление административной карты Казахстана, а также карт шести областей и план-схем областных центров было потрачено 56 млн тенге.

«Если брать отдельно карту Казахстана – это 10 млн тенге. В целом, из республиканского бюджета потрачено 56 млн тенге».
Кажмухан Бекмукашев.
С 8 июня 2022 года вступил в силу указ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан».

Согласно документу в Казахстане официально образованы новые области.

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