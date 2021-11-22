Сколько денег потратят казахстанцы на оплату ЕСП в текущем и следующем годах

Единый совокупный платеж помогает самозанятым казахстанцам нарабатывать стаж участия в пенсионной, социальной и медицинской системах. Можно ли платить его заранее или задним числом, и сколько на это уйдет денег, передает Нурфин.

Единый совокупный платеж – это упрощенная форма внесения нескольких обязательных платежей для самозанятых казахстанцев, которые продают собственную продукцию или предоставляют услуги другим физическим лицам без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Такими самозанятыми могут работающие на дому мастера, повара, рукодельницы и так далее. Они не должны осуществлять свою деятельность на территории коммерческих организаций и использовать труд наемных работников.

Годовой доход таких неформально занятых казахстанцев не должен превышать 1 175-кратный размер месячного расчетного показателя (МРП), установленный на первое января соответствующего года. В этом году при размере МРП 2 917 тенге это было 3 427 475 тенге. В следующем году будет 3 599 025 тенге, так как МРП составит уже 3 063 тенге.

Что входит в ЕСП и зачем он нужен

Единый совокупный платеж равен одному МРП для городских жителей и половине МРП для жителей села. При этом используется значение МРП, установленное на 1 января текущего года. То есть в этом году ЕСП равен 2 917 тенге для горожан и 1 458,5 тенге для сельчан. А в следующем — 3 063 тенге и 1 531,5 тенге, соответственно.

10% от этой суммы составляет индивидуальный подоходный налог, который уходит в местный бюджет.

20% — социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования. Наемные работники обычно такой не платят, но за них это делает работодатель.

30% — обязательные пенсионные взносы, которые уходят на индивидуальный пенсионный счет в ЕНПФ.

40% от ЕСП – взносы за обязательное социальное медицинское страхование. Таким образом, одно из главных значений ЕСП для самозанятого плательщика – это участие в пенсионной системе, в системах социального и медицинского страхования и сохранение статуса налогоплательщика.

Например, если житель села, который зарабатывает с продажи продуктов животноводства и подсобного хозяйства, регулярно платит ЕСП, он имеет медицинскую страховку и может претендовать на различные социальные выплаты. Также немаловажную роль это сыграет при начислении пенсии — у плательщика ЕСП будет более высокий стаж участия в пенсионной системе, что увеличит размер пенсии.

Правила оплаты единого совокупного платежа

Стаж участия во всех перечисленных системах фиксируется только в том месяце, в котором самозанятый оплатил ЕСП. Если в следующем месяце платеж не поступил, значит стаж прерывается. При этом за прошлый период оплатить ЕСП нельзя. Но можно это сделать за текущий и последующие месяцы календарного года. То есть для удобства в январе можно оплатить ЕСП отдельно за каждый из 12 месяцев наступившего года. Таким образом в следующем году на годовую оплату ЕСП самозанятые жители города потратят 36 756 тенге, а жители села – 18 378 тенге. А на данный момент ЕСП можно оплатить только за два месяца — ноябрь и декабрь, на что горожане и сельчане потратят 5 834 тенге и 2 917 тенге, соответственно.

Как оплатить ЕСП

Согласно правилам, оплатить единый совокупный платеж можно через банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковской деятельности. То есть удаленно сделать это можно в мобильном банковском приложении или посредством интернет-банкинга. Данный платеж обычно можно найти в разделе «Налоги» или «Платежи в бюджет». Размер ЕСП, как правило, определяется автоматически.

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