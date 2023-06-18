Сколько денег потребуется для проведения казахстанско-российского форума, рассказал аким Костанайской области

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов в СЦК объяснил бюджет казахстанско-российского форума –ранее сообщалось, что в рамках подготовки к мероприятию выделено 11 млрд тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что осенью в Костанае пройдет казахстанско-российский форум. В этой связи для улучшения инфраструктуры города акимат выделил 11 млрд тенге. В этой связи журналисты поинтересовались, почему именно к приезду российского лидера такие работы запланированы.

«В этом вопросе немного неправильно расставлены акценты, по моему мнению. Не для проведения форума выделены средства, это для улучшения инфраструктуры города. Даже если бы форум не проводился, такие средства бы выделили», – сказал Кумар Аксакалов.

По его словам, большая часть средств будет направлена на улучшение дорог.

«В этом году 65 дорог отремонтируем в городе. Средства будут также направлены на ремонт теплосетей и сетей водоотведения. Строится также смарт-центр для детей. Это не к форуму же? Граждане, к сожалению, ошибаются. Это не для организации форума. На сам форум может быть уйдет около 1,5 млн тенге, наверное. Так как участники сами будут оплачивать проживание в гостинице, питание в кафе и ресторанах и транспортные расходы. Поэтому никаких расходов с нашей стороны не будет», – заверил глава региона.

11 млрд тенге будут направлены на развитие города, добавил он.

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