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Сколько детей и беременных вакцинировались Pfizer в Казахстане

rg.ru

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Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой рассказал о вакцинации препаратом Pfizer, передает  zakon.kz.

На сегодняшний день вакцинировано 35 012 подлежащих, из них детей – 26 354, беременных и кормящих женщин – 8658.Алексей Цой

Всего в Казахстан привезли 654 тыс. доз вакцины Pfizer. По словам министра, препарат будут завозить еженедельно.

Напомним, 10 ноября в Алматы из столицы Катара прибыла первая партия вакцины Pfizer. Всего Казахстан закупил 4 млн доз, которые рассчитаны на 2 млн человек. 12 ноября вакцину привезли в Нур-Султан.

Ранее Алексей Цой сообщил, что казахстанцы смогут привиться Pfizer за деньги. Данное предложение было поддержано премьер-министром.

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1671 - летальных случаев

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