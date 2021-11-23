Сколько детей и беременных вакцинировались Pfizer в Казахстане

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Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой рассказал о вакцинации препаратом Pfizer, передает zakon.kz.
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На сегодняшний день вакцинировано 35 012 подлежащих, из них детей – 26 354, беременных и кормящих женщин – 8658.Алексей Цой
Всего в Казахстан привезли 654 тыс. доз вакцины Pfizer. По словам министра, препарат будут завозить еженедельно.
Напомним, 10 ноября в Алматы из столицы Катара прибыла первая партия вакцины Pfizer. Всего Казахстан закупил 4 млн доз, которые рассчитаны на 2 млн человек. 12 ноября вакцину привезли в Нур-Султан.
Ранее Алексей Цой сообщил, что казахстанцы смогут привиться Pfizer за деньги. Данное предложение было поддержано премьер-министром.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области