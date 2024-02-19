Сколько детей погибло на дорогах в РК за месяц, сообщили в МВД

Фото пресс-службы ДП Костанайской области
О ситуации на дорогах и том, почему в дорожно-транспортных происшествиях гибнут дети, рассказала на брифинге 19 февраля старший инспектор Комитета административной полиции МВД Актоты Боранова, передает Zakon.kz.
Старший инспектор КАП МВД Актоты Боранова сообщила, что с 15 февраля, в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога», проходит акция «Ваш пассажир – ребенок».
Цель проведения акции – предотвратить гибель детей на дорогах Казахстана.
«Из-за беспечности родителей, за прошедший месяц, в дорожно-транспортных происшествиях мы потеряли 15 детей», — отметила Актоты Боранова.
Она обратилась к родителям с просьбой уважать и соблюдать все правила дорожного движения. Особенно в период ухудшения погодных условий, когда ситуация на дорогах становится более опасной.