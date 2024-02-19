Сколько детей погибло на дорогах в РК за месяц, сообщили в МВД

О ситуации на дорогах и том, почему в дорожно-транспортных происшествиях гибнут дети, рассказала на брифинге 19 февраля старший инспектор Комитета административной полиции МВД Актоты Боранова, передает Zakon.kz.

Старший инспектор КАП МВД Актоты Боранова сообщила, что с 15 февраля, в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога», проходит акция «Ваш пассажир – ребенок».

Цель проведения акции – предотвратить гибель детей на дорогах Казахстана.

«Из-за беспечности родителей, за прошедший месяц, в дорожно-транспортных происшествиях мы потеряли 15 детей», — отметила Актоты Боранова.

Она обратилась к родителям с просьбой уважать и соблюдать все правила дорожного движения. Особенно в период ухудшения погодных условий, когда ситуация на дорогах становится более опасной.

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