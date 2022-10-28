Сколько дней будут отдыхать школьники на осенних каникулах. Полный график

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Первая четверть в школах с пятидневкой завершается сегодня.
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В школах Казахстана завершилась первая четверть.
Во время осенних каникул школьники будут отдыхать семь дней – с 31 октября по 6 ноября включительно.
Продолжительность текущего учебного года составляет 35 учебных недель для учащихся первых классов, 36 учебных недель во 2-11 классах. Зимние каникулы будут длиться с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно, весенние – с 18 по 26 марта 2023 года включительно. Учебный год завершится 31 мая.
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