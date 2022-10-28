Сколько дней будут отдыхать школьники на осенних каникулах. Полный график

В школах Казахстана завершилась первая четверть.

Во время осенних каникул школьники будут отдыхать семь дней – с 31 октября по 6 ноября включительно.

Красным выделены дни каникул для школьников / Изображение Informburo.kz

Продолжительность текущего учебного года составляет 35 учебных недель для учащихся первых классов, 36 учебных недель во 2-11 классах. Зимние каникулы будут длиться с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно, весенние – с 18 по 26 марта 2023 года включительно. Учебный год завершится 31 мая.