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Сколько дней будут отдыхать школьники на осенних каникулах

Осенние каникулы для школьников продлятся 10 дней с 5 по 14 ноября включительно. Об этом сообщили в Министерстве образования, передает zakon.kz.

Ранее министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что каникулы не будут переноситься из-за угрозы второй волны коронавируса.

Как я ранее говорил, в настоящий момент ситуация стабильная. Данные случаи выявляются среди школьников. Если мы увидим, что уровень заболеваемости у нас в стране будет в целом повышен, что будут множественные коллективные вспышки, конечно, мы такие предложения внесем. В настоящий момент ситуация стабильная. Мы контролируем эту ситуацию, каждый очаг персонально отрабатывается. На данный момент такие меры не предусматриваются, — сообщил Алексей Цой на брифинге в СЦК.

В августе министр образования Асхат Аймагамбетов утвердил даты начала, продолжительности каникулярных периодов 2020 — 2021 учебного года.

Так, приказом главы ведомства были утверждены следующие даты каникул:

В 1-11 (12) классах: осенние — 10 дней (с 5 по 14 ноября 2020 года включительно), зимние — 11 дней (с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включительно), весенние — 12 дней (с 20 по 31 марта 2021 года включительно);

В 1 классах: дополнительные каникулы — 7 дней (с 8 по 14 февраля 2021 года включительно).

Стоит отметить, что в Москве школьников отправили на каникулы с 5 октября из-за осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний Covid-19.

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