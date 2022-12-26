Сколько дней будут отдыхать школьники на зимних каникулах

В школах Казахстана началась последняя неделя второй четверти.

Во время зимних каникул школьники будут отдыхать девять дней – с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно, передает informburo.kz

Продолжительность текущего учебного года составляет 35 учебных недель для учащихся первых классов, 36 учебных недель во 2-11 классах. Учебный год завершится 31 мая.

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