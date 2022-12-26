USD 461.97
EUR 490.1
RUB 6.81
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Сколько дней будут отдыхать школьники на зимних каникулах

Сколько дней будут отдыхать школьники на зимних каникулах

inbusiness.kz/r

В школах Казахстана началась последняя неделя второй четверти.

Во время зимних каникул школьники будут отдыхать девять дней – с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно, передает informburo.kz

Продолжительность текущего учебного года составляет 35 учебных недель для учащихся первых классов, 36 учебных недель во 2-11 классах. Учебный год завершится 31 мая.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Неустойчивый характер погоды. Прогноз погоды на 27-29 декабря
Следующая новость

«Вопрос уже решен» — МВД о легализации праворульных авто