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Сколько дней будут отдыхать школьники на зимних каникулах

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В МОН РК рассказали, как школьники будут отдыхать зимой, сообщает zakon.kz.

Зимние каникулы для школьников составляют 11 дней и продлятся с 31 декабря по 10 января включительно, — сообщили в ведомстве.

Для первоклассников с 8 по 14 февраля предоставляются дополнительные 7 дней каникул.

Напомним, как будут учиться в третьей четверти школьники Костанайской области.

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