Сколько дней казахстанцы отдохнут на Курбан айт

Мусульманский праздник окончания хаджа – Курбан айт – выпал в 2024 году, как и в прошлом году, на июнь. О том, в какие дни будут отдыхать казахстанцы в этот праздник – в материале Zakon.kz.

Напомним, что Курбан айт отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа, в память жертвоприношения Ибрахима, почитаемого в исламе пророком.

Согласно календарю, в текущем году мусульманский праздник выпадает на понедельник, 17 июня. Соответственно, этот день является выходным.

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