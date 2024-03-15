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Сколько дней казахстанцы отдохнут на Наурыз

Фотография для новости Сколько дней казахстанцы отдохнут на Наурыз

pixabay.com

В этом году Наурыз мейрамы казахстанцы будут праздновать целых пять дней, сообщает Zakon.kz.

Официально праздничными днями являются 21, 22 и 23 марта. Но к ним примкнули еще выходные дни суббота и воскресенье. В итоге казахстанцы отдохнут:

  • при пятидневной рабочей неделе – пять дней: 21, 22, 23, 24 и 25 марта (четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник). День отдыха с субботы переносится на понедельник;
  • при шестидневной рабочей неделе – четыре дня: 21, 22, 23 и 24 марта (четверг, пятница, суббота, воскресенье).
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