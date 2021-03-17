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Сколько дней казахстанцы отдохнут на Наурыз

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В марте казахстанцы традиционно отмечают праздник весны и обновления Наурыз, передает zakon.kz.

Наурыз является государственным праздником и отмечается с 21 по 23 марта.
Календарь праздников

В этом году первый день празднования Наурыза выпадает на воскресенье, поэтому выходной за этот день переносится на среду, 24 марта.

В итоге на Наурыз в этом году казахстанцы отдохнут 5 дней — 20, 21, 22, 23, 24 марта (при пятидневной рабочей неделе).
При шестидневной рабочей неделе дни отдыха приходятся на 21, 22, 23, 24 марта.

Таким образом, на работу выйдем в четверг, 25 марта.

Стоит отметить, что в настоящее время Нур-Султан и Алматы находятся в красной зоне по заболеваемости коронавирусом и праздничные мероприятия в этих городах отменены. Жители этих городов будут отмечать Наурыз в домашнем кругу.

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