Сколько дней казахстанцы отдохнут в 2020 году

В високосном 2020 году казахстанцы отдохнут 119 дней. Для удобства граждан часть выходных дней в предстоящем году планируют перенести, чтобы продлить праздники, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Uchet.kz.

2020 по традиции начнется с выходных дней на Новый год, празднование которого продлится 4 дня — 1, 2, 3 и 4 января, а вот воскресенье 5 января будет рабочим, 6 тоже, но уже 7 января казахстанцы вновь отдохнут в честь православного Рождества.

Дни отдыха приходятся на национальные и государственные праздники и выходные. Национальным праздником в Казахстане является День Независимости, который отмечают 16 и 17 декабря.

Самые длинные выходные в 2020 году (без учета шестидневки) будут в марте, мае и декабре.

В Международный женский день казахстанцы отдохнут три дня — 7,8 и 9 марта, а в Наурыз — пять дней с 21 по 25 марта включительно.

В мае выходные праздничные дни придутся на 1-3 мая в честь Праздника единства народа Казахстана, а также 7-9 мая в честь Дня защитника Отечества и Дня Победы. Отметим, что обычно 8 мая считается рабочим днем, но так как праздничное 9 мая в этом году выпадает на субботу, выходной день переносится с понедельника 11 мая на пятницу 8 мая.

В декабре выходными днями станет вторник 1 декабря в честь Дня Первого Президента, а также 16-19 декабря в честь Дня Независимости. Чтобы продлить выходные казахстанцам, в этом году пятница 18 декабря станет выходным днем, а воскресенье 20 декабря — рабочим.

Также праздничные выходные ждут казахстанцев в июле — с 4 по 6 число в честь Дня столицы и с 31 июля по 2 августа в честь мусульманского Курбан-айта. В августе казахстанцев порадует День Конституции, который будет отмечаться с 29 по 31 число.

Больше всего отдыха приходится на март и май 2020 года — в эти месяцы будет всего по 18 рабочих дней и по 13 выходных. Самый «трудовой» месяц — октябрь с 23 рабочими днями.