Сколько дней казахстанцы отдохнут в 2022 году

В 2022 году казахстанцев ожидает несколько «длинных» праздничных дней, сообщает zakon.kz.

Трех-четырехдневные выходные нас ожидают практически на все праздники.

Так, при пятидневной рабочей неделе в январе ожидается пять праздничных дней в связи с празднованием Нового года — 1, 2, 3, 4 января, и 7 января — Рождество. В 2022 году православный праздник выпадает на пятницу, затем два выходных – суббота и воскресенье.

В марте на Международный женский день отдыхаем три дня — 6, 7 и 8 марта (суббота 5 марта рабочая за счет переноса), на Наурыз — пять дней: 19, 20, 21, 22 и 23 марта.

В мае 6 праздничных дней: День единства народов Казахстана — 1 и 2 мая, День защитника Отечества плавно перетекает в празднование Дня Победы. Отдыхаем 7, 8, 9 и 10 мая.

В июле Казахстан отмечает День столицы, 6 июля выпадает на среду. Кроме того, в 2022 году первый день Курбан-айта приходится на 9 июля (суббота).

В августе на День Конституции отдыхаем три дня — 28, 29 и 30 августа. Суббота 27 августа — рабочий день.

1 декабря в День Первого Президента РК казахстанцы отдыхают один день, затем отмечают День Независимости – 16, 17, 18 и 19 декабря.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.