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Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года.
В Казахстане 30 августа отмечается один из главных государственных праздников – День Конституции, сообщает zakon.kz.
В этом году День Конституции приходится на среду. Этот день является выходным.
Кроме того, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы будут отдыхать 5,6,12,13,19,20,26 и 27 августа. Итого 8 дней.
При шестидневной недели будет 4 выходных дня: 6,13,20 и 27 августа.
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