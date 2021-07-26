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Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе

aif.by

10 выходных дней ждут казахстанцев в последний месяц лета, передает ИА «NewTimes.kz».

Последний месяц лета ознаменуется государственным праздником — Днем Конституции РК, который приходится на понедельник — 30 августа.

В остальном днями отдыха остаются календарные выходные: 9 дней при пятидневке либо 5 дней при шестидневном графике.

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