Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе

В Казахстане 30 августа отмечается один из главных государственных праздников – День Конституции, сообщает zakon.kz.

В этом году День Конституции приходится на вторник. Этот день является выходным.

Вместе с тем, согласно постановлению правительства «О переносе дней отдыха в 2022 году», переносится день отдыха с субботы 27 августа 2022 года на понедельник 29 августа 2022 года.

Соответственно, казахстанцы будут отдыхать:

при пятидневной рабочей неделе – с учетом переноса выходного дня три дня подряд: 28, 29, 30 августа (воскресенье, понедельник, вторник);

при шестидневной рабочей неделе – два дня: 28, 30 августа (воскресенье, вторник).

Всего при пятидневной рабочей неделе казахстанцы в августе будут отдыхать девять дней.

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