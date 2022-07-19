Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе

Фото из открытых источников
В Казахстане 30 августа отмечается один из главных государственных праздников – День Конституции, сообщает zakon.kz.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
В этом году День Конституции приходится на вторник. Этот день является выходным.
Вместе с тем, согласно постановлению правительства «О переносе дней отдыха в 2022 году», переносится день отдыха с субботы 27 августа 2022 года на понедельник 29 августа 2022 года.
Соответственно, казахстанцы будут отдыхать:
- при пятидневной рабочей неделе – с учетом переноса выходного дня три дня подряд: 28, 29, 30 августа (воскресенье, понедельник, вторник);
- при шестидневной рабочей неделе – два дня: 28, 30 августа (воскресенье, вторник).
Всего при пятидневной рабочей неделе казахстанцы в августе будут отдыхать девять дней.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: