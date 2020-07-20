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Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе

ng.kz

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В августе этого года у казахстанцев будет 20 рабочих дней и 11 выходных, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Так, помимо стандартных субботы и воскресенья, казахстанцы будут отдыхать 31 августа.

Этот день отмечен красным днем календаря, так как празднование Дня Конституции Казахстана переносится с воскресенья, 30 августа, на понедельник.

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