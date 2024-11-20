В Казахстане в последний месяц года отмечается государственный праздник — День Независимости, сообщает Zakon.kz.

В этом году День Независимости – 16 декабря – выпадает на понедельник.

Соответственно, казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут сразу три дня: 14, 15 и 16 декабря.

При шестидневной рабочей неделе дни отдыха придутся на 14 и 16 декабря.

Всего в декабре 10 выходных дней при пятидневной рабочей неделе и 6 – при шестидневной.

Предновогодний день 31 декабря в Казахстане является рабочим днем, праздничные дни придутся на первые дни января.

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