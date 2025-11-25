В Казахстане 16 декабря отмечают главный государственный праздник – День Независимости, сообщает Zakon.kz.

16 декабря — День Независимости

Главный государственный праздник в этом году выпадает на вторник и является выходным днём для работников как при пятидневной, так и при шестидневной рабочей неделе. Переносов других выходных не предусмотрено.

31 декабря — рабочий день

Празднование Нового года начинается 31 декабря, однако этот день остаётся рабочим.

Январские дни отдыха (пятидневная неделя)

1–4 января — выходные (1–2 января — праздничные дни, 3–4 января — уик-энд);

— выходные (1–2 января — праздничные дни, 3–4 января — уик-энд); 5–6 января — рабочие дни;

— рабочие дни; 7 января — дополнительный выходной в честь Рождества Христова.

Работодателям рекомендовано заранее информировать сотрудников о графике работы и дежурств на праздничный период.

Генпланы 12 городов откорректируют в Казахстане В Казахстане скорректируют генеральные планы 12 городов. Об этом на брифинге в СЦК сообщил председатель...