Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре от 25.11.2025 09:23

pixabay.com

В Казахстане 16 декабря отмечают главный государственный праздник – День Независимости, сообщает Zakon.kz.

16 декабря — День Независимости

Главный государственный праздник в этом году выпадает на вторник и является выходным днём для работников как при пятидневной, так и при шестидневной рабочей неделе. Переносов других выходных не предусмотрено.

31 декабря — рабочий день
Празднование Нового года начинается 31 декабря, однако этот день остаётся рабочим.

Январские дни отдыха (пятидневная неделя)

  • 1–4 января — выходные (1–2 января — праздничные дни, 3–4 января — уик-энд);
  • 5–6 января — рабочие дни;
  • 7 января — дополнительный выходной в честь Рождества Христова.

Работодателям рекомендовано заранее информировать сотрудников о графике работы и дежурств на праздничный период.



