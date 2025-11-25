В Казахстане 16 декабря отмечают главный государственный праздник – День Независимости, сообщает Zakon.kz.
16 декабря — День Независимости
Главный государственный праздник в этом году выпадает на вторник и является выходным днём для работников как при пятидневной, так и при шестидневной рабочей неделе. Переносов других выходных не предусмотрено.
31 декабря — рабочий день
Празднование Нового года начинается 31 декабря, однако этот день остаётся рабочим.
Январские дни отдыха (пятидневная неделя)
- 1–4 января — выходные (1–2 января — праздничные дни, 3–4 января — уик-энд);
- 5–6 января — рабочие дни;
- 7 января — дополнительный выходной в честь Рождества Христова.
Работодателям рекомендовано заранее информировать сотрудников о графике работы и дежурств на праздничный период.
