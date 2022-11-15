Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре

В этом году в декабре у казахстанцев количество праздничных дней сократилось, сообщает zakon.kz.

Так, из государственных праздников исключен День Первого Президента, который отмечался 1 декабря. Это теперь рабочий день.

День Независимости с этого года отмечается только один день – 16 декабря.

Таким образом, в декабре казахстанцы на День Независимости будут отдыхать:

при пятидневной рабочей неделе – 16, 17, 18 декабря (пятница, суббота, воскресенье);

при шестидневной рабочей неделе – 16, 18 декабря (пятница, воскресенье).

Всего в декабре 10 выходных дней при пятидневной рабочей неделе и пять выходных дней при шестидневной.

Новый год в этом году выпадает на субботу (31 декабря) и воскресенье (1 января). Оба дня казахстанцы не работают.

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