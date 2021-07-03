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Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле

aif.by

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В июле казахстанцы смогут отдохнуть 11 дней, передает zakon.kz.

6 июля в Казахстане празднуют День столицы. Праздник приходится на вторник, что дает один дополнительный выходной, но правительство, чтобы отдохнуть три дня подряд, перенесло рабочий день с 5 июля на субботу 3 июля.

Таким образом:

  • для тех, кто на пятидневке, 3 июля — рабочий день, 4, 5, 6 июля — выходные;
  • для тех, кто на шестидневке, 3 июля — рабочий день, 4 июля — выходной, 5 июля — рабочий, 6 июля — выходной день.

Кроме того, 20 июля будет Курбан-айт. Он приходится на вторник, что тоже дает один дополнительный выходной. Но переносов не будет.

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