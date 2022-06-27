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Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле

Фото из открытых источников

В июле 2022 года казахстанцы отмечают два праздника – День столицы и Курбан-айт.

Потому что,  6 июля 2022 года — это среда, а вот Курбан-айт выпадает на 9 июля 2022 года — это суббота и переноса не будет.

  • День Столицы — 6 июля 2022 года, является государственным праздником, в 2022 году приходится на среду, что дает 1 дополнительный выходной и сокращенную рабочую неделю.
  • Курбан-айт утверждается по согласованию с  духовенством, является плавающим праздником. В 2022 году первый день Курбан-айта будет   9  июля. Статьей 84 Трудового Кодекса установлено, что первый день Курбан-айта  — выходной, независимо от графиков и режимов работы. Несмотря на то, что 9 июля – это суббота, выходной день не переносится, дни отдыха не продлеваются.

В общей сложности в июле выпадает:

  • при пятидневной рабочей неделе – 20 рабочих дней и 11 выходных;
  • при шестидневной рабочей неделе – 25 рабочих дней и 6 выходных.
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