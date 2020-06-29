Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле

В июле 2020 года казахстанцев ожидает два праздничных дня, сообщает zakon.kz.

Так, 6 июля жители республики будут праздновать День Столицы, который выпадает на понедельник и является выходным днем.

Кроме того, в этом году первый день Курбан-айта приходится на 31 июля (пятница).

Таким образом, помимо 8 стандартных выходных в субботу и воскресенье мы будем отдыхать еще 2 дня.

Рабочая неделя при 5-дневке составит 21 день.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.