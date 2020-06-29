Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле

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COVID-2019 в Казахстане
21327 - зарегистрированно
13008 - выздоровевших
183 - летальных случаев
471 - в Костанайской области
В июле 2020 года казахстанцев ожидает два праздничных дня, сообщает zakon.kz.
Так, 6 июля жители республики будут праздновать День Столицы, который выпадает на понедельник и является выходным днем.
Кроме того, в этом году первый день Курбан-айта приходится на 31 июля (пятница).
Таким образом, помимо 8 стандартных выходных в субботу и воскресенье мы будем отдыхать еще 2 дня.
Рабочая неделя при 5-дневке составит 21 день.
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