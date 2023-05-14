Сколько дней казахстанцы отдохнут в июне 2023 года

В июне казахстанцы помимо обычных выходных отдохнут на один день больше, передает Sputnik Казахстан.

Согласно пункту 5 статьи 84 Трудового кодекса Казахстана, первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, является выходным днем независимо от применяемых режимов работы.

В 2023 году начало празднования Курбан-айта выпадает на 28 июня, среду. В Казахстане этот праздник, как и православное Рождество (7 января), является выходным днем и не переносятся.

Таким образом, при пятидневном и шестидневном графике работы 28 июня в середине недели будет выходным, а 26, 27, 29, 30 июня — рабочими днями. К тому же, в этом году 1 июля будет рабочим днем для всех.

Ранее мы сообщали, что правительство приняло постановление о переносе дня отдыха с субботы, 1 июля, на пятницу, 7 июля.

И казахстанцы на День столицы отдохнут четыре дня: 6, 7, 8 и 9 июля.

Это делается в целях рационального использования рабочего времени, отметили в пресс-службе премьер-министра.

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