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Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе

Фото из открытых источников

В январе 2023 года казахстанцам на отдых выпадает не так уж много дней, сообщает zakon.kz.

Так, на празднование Нового года приходится всего три дня – 1, 2 и 3 января.

Рождество, 7 января, в этом году выпадает на субботу и не дает нам дополнительного выходного дня.

В общей сложности в январе казахстанцы будут отдыхать 11 дней, включая субботы и воскресенья.

Стоит отметить, что 31 декабря в этом году также выпадает на субботу. У казахстанцев будет время отдохнуть и накрыть праздничный стол.

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