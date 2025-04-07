Казахстанцы, работающие пять дней в неделю, отдохнут в мае 12 дней, передает корреспондент агентства КазТАГ.
На май приходятся три государственных праздника, которые выпадают на рабочие дни. В Казахстане отметят Праздник единства народа Казахстана (выпадает на четверг – 1 мая), день защитника Отечества (будет в среду – 7 мая) и день Победы (выпадает на пятницу – 9 мая).
В этот раз никаких переносов рабочих и выходных дней на майские праздники пока не предусмотрено.
А при шестидневке жителей страны ждут всего семь выходных (включая стандартные выходные дни).
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.