Казахстанцы, работающие пять дней в неделю, отдохнут в мае 12 дней, передает корреспондент агентства КазТАГ.

На май приходятся три государственных праздника, которые выпадают на рабочие дни. В Казахстане отметят Праздник единства народа Казахстана (выпадает на четверг – 1 мая), день защитника Отечества (будет в среду – 7 мая) и день Победы (выпадает на пятницу – 9 мая).

В этот раз никаких переносов рабочих и выходных дней на майские праздники пока не предусмотрено.

А при шестидневке жителей страны ждут всего семь выходных (включая стандартные выходные дни).

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